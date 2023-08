Ponad 130 beczek porzuconych na terenie dawnej drukarni. Mogą mieć niebezpieczną zawartość

czytaj dalej

Jeśli ktoś wam obiecał w najbliższym czasie podnoszenie wieku, to jest to partia rządząca. To PiS, który w kamieniach milowych zgodził się na podnoszenie efektywnego wieku emerytalnego - zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ocenił aktualną sytuację emerytów: "nie mogą zapłacić za gaz, nie mogą sobie kupić leków i muszą ograniczać swoje zakupy spożywcze".