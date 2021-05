Zderzenie na A4, kierowcy utknęli w korku

W poniedziałek przed godziną 9 Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że na dolnośląskim odcinku autostrady A4 - pomiędzy węzłami Wrocław Południe, a Pietrzykowice - doszło do zderzenia trzech pojazdów. Jak przekazywał Krzysztof Marcjan z biura prasowego wrocławskiej policji ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący fiatem nie zachował odpowiedniej odległości od jadącego przed nim mercedesa i uderzył w niego, a wtedy kierowca mercedesa uderzył w jadącą przed nim mazdę. - W tym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - mówił nam Marcjan. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Utrudnienia dla kierowców

Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami, bo przez zdarzenie na 149. kilometrze zablokowany był jeden pas ruchu w stronę Zgorzelca. - Uszkodzone pojazdy stoją na lewym pasie i blokują go, a przez to ruch w tym miejscu jest spowolniony - relacjonował policjant. Przed godziną 10 drogowcy poinformowali, że utrudnienie zakończyło się, a to oznacza, że przejezdne są już dwa pasy w kierunku granicy polsko-niemieckiej.