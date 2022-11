Nie zatrzymał się do kontroli, wjechał do rowu i zaczął uciekać pieszo. Strzały ostrzegawcze w trakcie policyjnego pościgu

42-latek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać ulicami Wrocławia. Jechał pod prąd i wjeżdżał na chodniki. W końcu wjechał do rowu, porzucił auto i zaczął uciekać pieszo. Padły strzały ostrzegawcze. Okazało się, że kierowca był poszukiwany. Miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jak podano, samochodem jechał pod wpływem alkoholu i narkotyków. Policja opublikowała nagranie z pościgu.

Do zdarzenia doszło pod koniec października we Wrocławiu. Podczas patrolu, jeden z funkcjonariuszy drogówki dostrzegł na ulicy Armii Krajowej osobowego forda, za którego kierownicą siedział znany mu z poprzedniej kontroli 42-latek. Mężczyzna był objęty sądowym zakazem prowadzenia pojazdów.

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Policyjny pościg ulicami Wrocławia Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Policja: nie zatrzymał się do kontroli, jechał pod prąd i chodnikami

- Funkcjonariusze dali kierującemu wyraźny sygnał do zatrzymania się, lecz ten na widok umundurowanych policjantów w oznakowanym radiowozie ani myślał stosować się do poleceń - opisuje sierż. szt. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.