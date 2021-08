Policyjny Black Hawk przez pół Polski transportował serce do przeszczepu. Leciał też cały zespół lekarski

W środę rano koordynator do spraw transplantologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu poprosił policję o pomoc w transporcie organu. Misja należała do tych trudniejszych - serce w ciągu maksymalnie 2,5 godziny trzeba było przetransportować z województwa kujawsko-pomorskiego do Wrocławia. Jakieś 350 kilometrów.