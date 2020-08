Policjant zwrócił im uwagę, został pobity. Pięciu nastolatków zatrzymanych

Funkcjonariusz po służbie został pobity w tramwaju po tym, jak zwrócił uwagę grupce nastolatków, którzy zaczepiali i nagabywali pasażerów wrocławskiej komunikacji miejskiej. Podejrzani o atak zostali zatrzymani. Najmłodszy z nich ma 14 lat, najstarszy 18. Teraz ich losem zajmie się sąd.

Do zdarzenia doszło na Rondzie Reagana w centrum Wrocławia. To własnie tam, we wtorkowe popołudnie, na tramwaj czekał policjant po służbie. - W pewnym momencie jego uwagę zwróciło zachowanie grupy młodych mężczyzn. Zaczepiali osoby stojące na przystanku. Policjant wraz z innymi zwrócił grupie uwagę. Mężczyźni uspokoili się - przekazuje Krzysztof Marcjan z biura prasowego wrocławskiej policji.

Zwrócił uwagę i został pobity

Okazało się jednak, że tylko na chwilę. Mężczyźni wsiedli do tego samego tramwaju, co policjant. Jeden z nich miał zachowywać się agresywnie wobec pozostałych pasażerów. Wtedy funkcjonariusz ponownie zareagował. - Podszedł do agresora, wylegitymował go i zażądał, by ten się uspokoił. W odpowiedzi został zaatakowany - relacjonuje Marcjan. Jak informuje policja, pięciu młodych mężczyzn kopało i uderzało funkcjonariusza pięściami i łokciami. Po wszystkim uciekli z tramwaju. - Sprawą zajęli się mundurowi. Dzięki zabezpieczonemu monitoringowi znali wizerunek sprawców, który przekazali kolegom ze wszystkich wrocławskich jednostek. Trzech napastników wpadło jeszcze tego samego dnia - opisuje Marcjan. Dwóch kolejnych mężczyzn zatrzymano dzień po ataku w tramwaju. Funkcjonariusze nie informują, jaki jest stan ich pobitego kolegi.

Policjant zwrócił im uwagę, został pobity. Pięć osób zatrzymanych Policja Wrocław

Nastolatkowie podejrzani o atak na policjanta

Okazało się, że podejrzani o atak to nastolatkowie w wieku od 14 do 18 lat. Wszyscy są mieszkańcami stolicy Dolnego Śląska i okolic. Część z nich już wcześniej miała problemy z prawem. Wszyscy odpowiedzą teraz nie tylko za czynną napaść na funkcjonariusza, ale także za próbę dokonania rozboju. Wszystko dlatego, że przed zaatakowaniem policjanta nastolatkowie mieli próbować okraść dwóch chłopców. Trojgiem nieletnich zajmie się teraz sąd rodzinny. Dwóm starszym podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.

Autor:tam/ks

Źródło: Policja Wrocław