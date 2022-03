"Chwycił kierownicę i w trakcie jazdy wyciągnął kluczyki". Zatrzymał pijanego kierowcę

Policjant po służbie zauważył jadącego slalomem kierowcę i postanowił go zatrzymać. Kiedy podszedł do niego na skrzyżowaniu, 40-latek ruszył z otwartymi drzwiami. Policjant, kurczowo trzymając się kierownicy, przejechał w ten sposób skrzyżowanie, wyciągając kluczyki ze stacyjki.

Policjant złapał za kierownicę

- Kiedy zostały otwarte drzwi od seata, policjant wyraźnie wyczuł woń alkoholu. Chciał wyjąć kluczyki ze stacyjki, jednak pijany mężczyzna ruszył ze skrzyżowania w momencie, w którym policjant schylił się do jego pojazdu. Mimo to dzielnicowy trzymał mocno kierownicę i konsekwentnie do samego końca nie przerwał podjętej próby - relacjonuje Aleksandra Rodecka z biura prasowego wrocławskiej policji.