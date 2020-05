Policjanci świętowali mimo pandemii COVID-19. Sprawą zajęła się prokuratura i już ją zakończyła

(...) w budynku KWP we Wrocławiu w trakcie odprawy pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski wręczył rozkaz personalny mł. insp. Krzysztofowi Noculakowi, któremu Komendant Główny Policji powierzył obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - nadzorującego pion służby prewencyjnej. Obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadzorującego pion służby kryminalnej powierzone zostały mł. insp. Mariuszowi Bużdyganowi. Spotkanie związane było również z podziękowaniami skierowanymi do funkcjonariuszy jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego przechodzących na emeryturę oraz z mianowaniem, powołaniem i powierzeniem, a także zwolnieniem z powierzenia obowiązków na stanowiskach kierowniczych.