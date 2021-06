Młynkiem do pieprzu uszkodził samochód. "Zrobił to, ponieważ nie lubi niemieckich aut"

Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przyznał się, że uszkodził maskę i dach osobowego bmw, uderzając w nie kilkakrotnie drewnianym młynkiem do pieprzu. "Zrobił to, ponieważ nie lubi niemieckich aut" - podali funkcjonariusze, przytaczając jego wyjaśnienia. 63-latek odpowie przed sądem, grozić mu może nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.