Zginęła ci wkrętarka? A może grzejnik? Policja pokazuje skradzione przedmioty

Poznajesz swoje narzędzia?

Kryminalni sprawdzili jego mieszkanie, ale w środku nie znaleźli nic podejrzanego. Kiedy padło pytanie o klucz należący do zatrzymanego, okazało się, że otwiera on drzwi do pomieszczenia gospodarczego, znajdującego się poza mieszkaniem. To właśnie tam składowane były "fanty" z kradzieży.