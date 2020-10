Kajman znaleziony nad Odrą był prawdopodobnie hodowany nielegalnie. Właściciela gada szuka policja

Nie ma chipa, ani śladu po nim

Karłowaty, ale wcale nie taki mały

Aligator to - jak wynika z oględzin - najprawdopodobniej ponad trzyletnia samica. Jak opisywał Pastuszek, kajman karłowaty po tym jak trafił do zoo był niemrawy. - Miał też zamgloną soczewkę oka, co potwierdza wysoki stopień wyziębienia. W poniedziałek rano soczewka oka była już czysta, a kajman dużo bardziej ruchliwy - relacjonował kierownik Terrarium. - Najprawdopodobniej znudził się właścicielowi lub wyrósł z terrarium lub okazał się za drogi w utrzymaniu - stwierdził Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo. Bo choć kajman karłowaty to najmniejszy z kajmanów, to i tak dorasta do 1,5 metra długości i może ważyć do 15 kilogramów. Co więcej, to zwierzęta długowieczne, bo mogą żyć nawet ponad 50 lat. - Do tego należy do dość żarłocznych stworzeń, więc jest drogi w utrzymaniu. Właściciel zapewne tego nie uwzględnił przy jego zakupie - wyjaśniał Ratajszczak.