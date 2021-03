Napada na starsze kobiety, za jedną wszedł do bloku. Policja pokazuje nagranie

W ostatnim czasie policjanci z komisariatu Wrocław-Osiedle przyjęli cztery zgłoszenia dotyczące kradzieży oraz jedno związane z rozbojem. Wszystkie zdarzenia miały miejsce w okolicach Psiego Pola. Z zeznań pokrzywdzonych wynika, że sposób działania sprawcy był podobny. Policja włączyła wszystkie te zgłoszenia do jednego śledztwa nadzorowanego przez prokuraturę.

Opublikowany wizerunek

Funkcjonariusze zajmujący się sprawą dotarli do nagrania z kamery monitoringu zamontowanej przy wejściu do klatki schodowej jednego z bloków na Psim Polu. Widać na nim, jak starsza kobieta kluczem otwiera drzwi wejściowe i wchodzi do środka. Tuż za nią pojawia się mężczyzna, który chwyta zamykające się drzwi i podąża za kobietą. Chwilę później - czego już nie widać na nagraniu - zostaje napadnięta.