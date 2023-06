Policja po konferencji prasowej spisała posła Lewicy. Krzysztof Śmiszek: Ciekawe nowe obyczaje

Do zdarzenia doszło po konferencji prasowej w sprawie wstrzymania przez Ministerstwo Kultury naboru nowych roczników do działającego od 60 lat Policealnego Studium Animatorów Kultury SKiBA. Na konferencji pojawili się przedstawiciele studium. Łącznie ponad 30 osób. Krzysztof Śmiszek poinformował, że będzie wystosowywał w sprawie dotacji dla szkoły poselską interpelację. Potem polityk udzielał wywiadów mediom. Gdy te skończyły z nim rozmowy, do posła podszedł patrol – czterech policjantów i dwóch strażników miejskich. Kazano mu się wylegitymować i pytano dlaczego tu się pojawił.

"W moim przekonaniu jest to jakiś znak ze strony władzy"

- Chciałbym zapytać panią marszałek czy to jest normalna procedura, że dzisiaj, przed wyborami przepytuje się posłów opozycji, którzy krytykują posunięcia władzy. W moim przekonaniu jest to jakiś znak ze strony władzy, przy wykorzystaniu funkcjonariuszy policji, ze patrzymy na ciebie, patrzymy co roisz, jakie robisz konferencje, patrzymy ci na ręce. Może następnym razem zastanowisz się czy zrobić taką konferencję, gdzie przedmiotem jest krytyka obecnie rządzących? – komentuje Krzysztof Śmiszek.

Czy konferencja prasowa to zgromadzenie? Prawnik nie ma wątpliwości

- Konferencji prasowej w żadnym wypadku nie można nazwać zgromadzeniem publicznym. Tak jak na rynku wiele osób obserwuje mima, to też nie jest zgromadzenie publiczne i w ogóle nie podlega to ustawie o zgromadzeniach publicznych. A to, że to była konferencja prasowa to wszyscy widzieli. Nawet jeśli przypadkowi przechodnie zatrzymywali się, bo zainteresowała ich osoba mówiąca albo redaktorzy albo operatorzy kamer telewizyjnych - to nie są uczestnicy żadnego zgromadzenia. Dlatego taka obecność przypadkowych osób nigdy nie może być powodem do jakichkolwiek interwencji policyjnych - przekonuje adwokat Krzysztof Budnik z Kancelarii Budnik, Posnow & Partnerzy.