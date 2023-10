Miały być nielegalne wyścigi uliczne, było 160 mandatów na ponad 54 tysiące

Policja informuje, że w nocy z soboty na niedzielę we Wrocławiu miały odbyć się nielegalne wyścigi uliczne. Żeby impreza nie doszła do skutku, funkcjonariusze wykorzystali oznakowane i niezonakowane radiowozy oraz drony. - Ostatecznie policjanci zatrzymali łącznie 69 dowodów rejestracyjnych ,nakładając jednocześnie blisko 160 mandatów karnych na kwotę ponad 54 tysięcy złotych - wylicza młodszy aspirant Rafał Jarząb z wrocławskiej komendy miejskiej.

Mł. asp. Jarząb poinformował w poniedziałek, że w akcji udaremniania nielegalnych wyścigów, którą przeprowadzono we Wrocławiu i okolicach w nocy z soboty na niedzielę, uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz delegowani do tego zabezpieczenia mundurowi z innych jednostek garnizonu Dolnego Śląska. W całej akcji udział wzięli policjanci ruchu drogowego, prewencji i funkcjonariusze operacyjni.