"Oddali własne życie, służąc innym". Ostatnie pożegnanie postrzelonych policjantów

Wypełnili do końca słowa roty policyjnego ślubowania

"Będzie to dla nas zaszczyt towarzyszyć Im w ostatniej drodze i dać wyraz temu, że będziemy zawsze pamiętać o Tych, którzy wypełnili do końca słowa roty policyjnego ślubowania. Oddali własne życie, służąc innym…" - napisał rzecznik dolnośląskiej policji w specjalnym komunikacie.

Obaj funkcjonariusze zostali postrzeleni 1 grudnia w czasie transportu w radiowozie zatrzymanego przez nich mężczyzny Maksymiliana F., który był poszukiwany listem gończym. Został przez nich rozpoznany we Wrocławiu. Gdy policjanci przewozili go, ten miał strzelić do nich z pistoletu, który wcześniej zdołał ukryć.

Miał odsiedzieć pół roku w celi

Maksymilian F. poszukiwany był listem gończym przez białostocki sąd rejonowy do odbycia kary w sprawie dotyczącej sprzedaży internetowej. Był oskarżony i został prawomocnie skazany na pół roku więzienia za to, że 21 listopada 2015 roku doprowadził do tzw. niekorzystnego rozporządzenia mieniem osobę, która chciała kupić lampę, zamówiła ją i wpłaciła pieniądze na wskazane konto, a zamiast zamówionego towaru dostała ekspres do kawy. Straty osoby poszkodowanej wyniosły 500 złotych.