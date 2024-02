Podczas kontroli chciał przejechać policjanta, ten użył broni. Znaleźli auto, szukają kierowcy

Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę samochodu marki Volkswagen. Ten nagle ruszył w kierunku funkcjonariusza, który użył broni służbowej. Kierowca uciekł z miejsca zderzenia. Policjantom udało się zidentyfikować mężczyznę i dotrzeć do samochodu.

W czwartek, 1 lutego po godzinie 14 na osiedlu Polanowice we Wrocławiu policjanci w oznakowanym radiowozie chcieli zatrzymać volkswagena passata do rutynowej kontroli. Kierowca samochodu próbował im to uniemożliwić.