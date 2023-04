Podchodzi od tyłu, wyrywa kobietom kolczyki z uszu i ucieka. Seria napadów we Wrocławiu

Na wrocławskim Biskupinie, w krótkim odstępie czasu, doszło do kilku podobnych zdarzeń. Nieznany mężczyzna obrał sobie za cel kobiety noszące kolczyki - podbiega do nich od tyłu i wyrywa im biżuterię z uszu. Sprawą zajmuje się policja.

Poszkodowana: zaatakował mnie od tyłu, zasłonił oczy

- Szłam z koleżanką w stronę mojego domu. Zaatakował mnie od tyłu, kiedy byłyśmy pomiędzy blokami. Zasłonił mi oczy. Myślałam, że może to ktoś znajomy. Ale wtedy on zjechał rękoma do uszu i wyrwał mi kolczyki. Jak się odwróciłam, to już biegł w drugą stronę - opisuje kobieta.