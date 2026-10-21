Wrocław Pociąg zderzył się z koparką. Operator uciekł, szuka go policja Svitlana Kucherenko |

Pociąg zderzył się z koparką we Wrocławiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

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Po godzinie 14 doszło do zdarzenia z udziałem koparki i pociągu Kolei Dolnośląskich relacji Wrocław Południe-Świdnica na wysokości ulicy Międzyleskiej we Wrocławiu.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że operator koparki przejeżdżał przez torowisko w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Po zdarzeniu mężczyzna uciekł - przekazał komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Koparka znalazła się na torach Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

W tej chwili trwają jego poszukiwania. Policjanci próbują go zidentyfikować i zatrzymać. Na miejscu działa między innymi przewodnik z psem służbowym. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

Pociąg zderzył się z koparką we Wrocławiu Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Podstawiono komunikację zastępczą

- Nikt z pasażerów ani członków obsługi pociągu nie odniósł obrażeń. Pasażerowie przesiedli się do komunikacji zastępczej - dodaje policjant.

Pociąg zderzył się z koparką we Wrocławiu Źródło zdjęcia: TVN24

- Droga hamowania pociągu to około 300 metrów. Nawet jeśli maszynista zauważył koparkę i rozpoczął manewr hamowania, pociąg zatrzymuje się po kilkuset metrach. Koparka musiała znajdować się na szlaku kolejowym w momencie, gdy przejeżdżał tamtędy pociąg - wyjaśnił komisarz Ratajczyk.