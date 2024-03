Uczeń pierwszej klasy XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu został dotkliwie pobity przez zamaskowanego napastnika. Nagrania ze zdarzenia pojawiły się w mediach społecznościowych. Dyrektorka szkoły mówi, że jest wstrząśnięta sytuacją. Powiadomiła o zdarzeniu policję. Zrobiła to również matka pobitego chłopca. Według słów dyrektorki, miała to być "ustawka" zainicjowana przez jedną z uczennic placówki.

Do pobicia ucznia doszło 1 marca niedaleko stacji benzynowej przy ulicy Brucknera, nieopodal terenu wrocławskiego XIV Liceum Ogólnokształcącego. Na nagraniu, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza", widać chłopaka, który próbuje walczyć z zamaskowanym napastnikiem. W pewnym momencie agresor przewraca go na ziemię i zaczyna kopać i bić po całym ciele. Bezbronny chłopak zasłania twarz rękami. Wokół stoi grupa młodych osób, które przyglądają się zdarzeniu. "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że film został usunięty z artykułu na prośbę dyrekcji szkoły i rodziny pobitego ucznia.

Dyrektor szkoły: jestem wstrząśnięta

Rozmowa z uczniami

- To jest klasa o profilu prawnym, dwujęzyczna i powiedziałam im o konsekwencjach prawnych, które są wyciągane wobec osób dopuszczających się przemocy, oraz osób, które podżegają do tej przemocy - to było oczywiście działanie profilaktyczne i informacyjne, nie obciążałam odpowiedzialnością wszystkich uczniów, natomiast poprosiłam, żeby przyszli ci, którzy mają coś do powiedzenia na temat tego, że nikt nie podjął się interwencji podczas tego zdarzenia - przekazała dyrektorka wrocławskiego LO. Anna Maćkowska zapowiedziała, że w środę do klasy, do której uczęszcza pobity chłopak, przyjdą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu. - Na specjalnej lekcji będą rozmawiać z młodzieżą o tym, co się stało i jakie powinny być właściwe reakcje na takie zdarzenia - dodała. Zarówno dyrekcja szkoły, jak i rodzice pobitego chłopca o sprawie powiadomili służby.