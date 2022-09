Pobicie kierowcy autobusu, policja szuka sprawcy. Prezes MPK udostępnił nagranie

67-letni kierowca autobusu we Wrocławiu został pobity i trafił do szpitala. Opis zdarzenia razem z nagraniem z kamery pojazdu udostępnił w mediach społecznościowych prezes MPK. Policja potwierdza zgłoszenie i szuka podejrzewanego o pobicie.

Do zdarzenia doszło przed godziną 20 w piątek. Zaatakowany został 67-letni kierowca autobusu linii 122, jadącego ulicą Rysią we Wrocławiu. Na nagraniu z zewnętrznej kamery pojazdu widać, że dwie osoby przechodzą obok autobusu, nagle jedna z nich uderza w drzwi auta. Wtedy wychodzi kierowca i dochodzi między mężczyznami do szarpaniny. Nagranie udostępnił w mediach społecznościowych prezes MPK Krzysztof Balawajder.