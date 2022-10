18-latek brutalnie pobity. Policja publikuje wizerunek "osoby mogącej mieć informacje" w tej sprawie

Trwają poszukiwania sprawców pobicia 18-latka, do którego doszło w piątek wieczorem na bulwarze Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu. Agresorzy mieli brutalnie uderzać młodego mężczyznę po całym ciele, a potem uciec. Policja opublikowała wizerunek "osoby mogącej mieć informacje" w tej sprawie i prosi o pomoc w identyfikacji mężczyzny.

Do ataku na 18-latka doszło w piątek około godziny 19.45 na bulwarze Xawerego Dunikowskiego oraz Wzgórzu Polskim we Wrocławiu. Mimo poszukiwań sprawców do tej pory nie udało się odnaleźć, dlatego policja prosi o pomoc, publikując fragmenty nagrania z monitoringu.