Po wyroku sądu muszą oddać 14 milionów, tyle mieli zarobić na dopalaczach

Produkowali dopalacze i sprzedawali je, jako preparaty do czyszczenia obudów komputerów stacjonarnych i laptopów oraz pochłaniacze wilgoci. Zarobić mieli na tym ponad 14 milionów złotych. Po wyroku sądu muszą taką kwotę zapłacić na rzecz Skarbu Państwa.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał 17 członków zorganizowanej grupy przestępczej, która produkowała i handlowała dopalaczami. Wszyscy mają odbyć kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Kierujący grupą Łukasz W. "Gekon" i Michał W. "Michalina" muszą zapłacić na rzecz Skarbu Państwa po 7,2 mln zł, które zarobili na nielegalnym biznesie.

Akt oskarżenia obejmował 21 osób

O wyroku w sprawie "Michaliny" i "Gekona" oraz członków dopalaczowego gangu, który zapadł 16 lipca br., poinformował w środę Dział Prasowy Prokuratury Krajowej. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie, w której oskarżycielem publicznym był prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK. Akt oskarżenia początkowo obejmował 21 osób, ale cztery z nich zdecydowały dobrowolnie poddać się karze bez procesu. Pozostałych 17 zostało właśnie skazanych.

"Sąd uznał oskarżonych winnymi udziału w latach 2013-2018 w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez wyrabianie i wprowadzanie do obrotu tzw. dopalaczy, posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych oraz prania pieniędzy. Wytwarzane przez przestępców dopalacze sprzedawano pod nazwą preparatu do czyszczenia obudów komputerów stacjonarnych i laptopów oraz pochłaniaczy wilgoci do komputerów" - podała PK.