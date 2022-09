Po siedmiu latach musi zamknąć lokal. "Polskiego restauratora zjadają koszty energii, prądu, gazu i zakupów"

Przedsiębiorcy są zmuszeni zamykać swoje biznesy z powodu wzrostu cen produktów i coraz wyższych rachunków za media. - Szaleje drożyzna i wcale się nie dziwię, że ludzie nie mają pieniędzy, żeby przyjść do restauracji. Niestety polskiego restauratora również zjadają koszty energii, prądu, gazu i zakupów półproduktów, z których przygotowujemy dania dla naszych gości - mówi pan Grzegorz, który zamyka swój wrocławski lokal. W ciągu jednego miesiąca koszty utrzymania restauracji wzrosły u niego o 18,5 tysiąca złotych.

Pan Grzegorz, właściciel restauracji Green Bus we Wrocławiu, swój lokal zamknie 18 września, po siedmiu latach od otwarcia. - Spadek sprzedaży jest bardzo duży. Nie dziwię się, przecież większość z nas ma kredyty, więc nastroje konsumenckie się zmieniły. Szaleje drożyzna i wcale się nie dziwię, że ludzie nie mają pieniędzy, żeby przyjść do restauracji. Niestety, polskiego restauratora również zjadają koszty energii, prądu, gazu i zakupów półproduktów, z których przygotowujemy dania dla naszych gości - mówi pan Grzegorz w rozmowie z reporterem TVN24.

Jak dodaje, najgorsza sytuacja spotkała go w zeszłym roku - koszty prowadzenia restauracji z października na listopad wzrosły o 18,5 tysiąca złotych.

- Tak naprawdę wtedy zaczęły się nasze problemy. Walczyliśmy każdego dnia, ciężko pracowaliśmy, byliśmy na zero lub z lekką stratą. Mieliśmy jeszcze oszczędności, więc staraliśmy się ratować działaniami reklamowymi naszą restaurację. Niestety, sezon był dla nas bezlitosny - tłumaczy mężczyzna.

Jak dodaje, przed pandemią zatrudniał 14 osób, teraz zostało ich 5. - Moi wspaniali pracownicy powiedzieli, że zostaną z nami do końca, bo jesteśmy jak rodzina i walczymy - mówi. Pan Grzegorz jest w kontakcie z innymi osobami z branży. Jak mówi, tylko w sierpniu we Wrocławiu zamknęło się 16 lokali.

"Wszystko rośnie i tak samo rośnie w nas niepokój"

Pan Tadeusz z kolei był właścicielem czterech pizzerii we Wrocławiu - jedną z nich był zmuszony już zamknąć.

- Wariują małe firmy i duże firmy. Często te duże firmy, które są u góry, robią takie ruchy, które powodują na dole bardzo duże problemy, chodzi o wzrost właśnie cen produktów, bo im się walą słupki, wszystko im się sypie. Oni gwałtownie podnoszą ceny - tłumaczy mężczyzna.

- My robimy menu, drukujemy ulotki, wprowadzamy to na stronę, wprowadzamy do systemu. To wszystko kosztuje, wymaga jakiegoś spokoju, przygotowania, a to się wszystko potrafi z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, zmieniać - dodaje pan Tadeusz. -To wszystko rośnie i tak samo rośnie w nas niepokój. Martwimy się, ile jeszcze wytrzymamy, a prognozy z energią i zimą nie są zadowalające.

Rachunek wyższy o 20 tysięcy złotych

Problem nie dotyczy tylko restauratorów. W trudnej sytuacji są też piekarnie w całej Polsce. Mąka od listopada zdrożała o 170 procent. Do tego dochodzą koszty energii, które również są coraz wyższe.

Właściciele piekarni Montag w Łodzi planują podwyżkę w wysokości 15 procent na chleb i inne produkty. A i to nie daje im gwarancji, że utrzymają się na rynku. Jak mówi pan Grzegorz, właściciel piekarni, w lipcu rachunki za gaz wzrosły o 20 tysięcy złotych w porównaniu do czerwca. Ostatnia faktura to ponad 58 tysięcy.

- Dostanę za dwa tygodnie dopiero fakturę za gaz za miesiąc sierpień. Grozi mi o kolejne 20 tysięcy wyższy gaz - mówi mężczyzna. - Będziemy zmuszeni nie tylko się zamknąć, ale po prostu splajtować. To jest taka różnica, taka cena drastyczna - dodaje.

Przedsiębiorcy podkreślają, że nie dostają żadnej pomocy od państwa.

- VAT zerowy na żywność to jest tylko kłopot dla polskiego restauratora, dlatego że my po stronie zakupowej nie mamy VAT-u, który dotychczas mogliśmy odliczać, a jako restauracja jesteśmy zobowiązani do tego, że w momencie nabicia na kasę ten VAT musimy naliczać, więc wprowadzenie takiego rozwiązania, kóre miało mi pomóc, kosztuje mnie 2,5 - 3 tysiąca złotych w skali miesiąca, a to już trwa kilka miesięcy - dodaje właściciel restauracji Green Bus.

