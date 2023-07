Wrocław. Zaatakował na ulicy mężczyznę i kobietę

Ekipa TVN24 była świadkiem zatrzymania mężczyzny, który chwilę wcześniej miał ranić na placu Nowy Targ we Wrocławiu dwie osoby, jedna z nich trafiła do szpitala. - Napastnik zaatakował w środę około południa. Niedługo potem był już w rękach policji - przekazuje podkomisarz Wojciech Jabłoński z wrocławskiej komendy miejskiej.

Policja na tym etapie przekazuje, że do zdarzenia doszło z wykorzystaniem "nieustalonego narzędzia". Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że mężczyzna i kobieta zostali zaatakowani na placu Nowy Targ za pomocą ostrego narzędzia, najpewniej noża.

- Policjanci, którzy zostali zaalarmowani o zdarzeniu przystąpili do działań. Przyniosły one efekty, bo niedługo potem prawdopodobny sprawca był już w rękach funkcjonariuszy. Obecnie przebywa on w policyjnej izbie zatrzymań - mówi podkom. Jabłoński.