Atak na kierowcę autobusu miejskiego. "Napastnika obezwładnili i zatrzymali pasażerowie"

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór, w autobusie linii C, na placu Bema we Wrocławiu. - Agresywny mężczyzna zerwał taśmy - które z uwagi na epidemię COVID-19 oddzielają kierowcę od pasażerów - i uderzył kierowcę. Wywiązała się awantura - informuje Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji. A Tomasz Sikora, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, dodaje: - Napastnika obezwładnili i zatrzymali pasażerowie.