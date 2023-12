Miejski autobus potrącił trzy osoby. Piesi są poważnie ranni

czytaj dalej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął w sprawie przedawnień roszczeń banków o zwrot wypłaconego klientowi kapitału. TSUE zdecydował, że gdy przedawnienie roszczeń konsumenta w związku nieważnością umowy kredytu zaczyna się wcześniej niż w przypadku roszczeń banku, to prowadzi to do asymetrii mogącej naruszać ochronę konsumenta.