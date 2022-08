Załapali go na jeździe po pijanemu, nagrali rozmowę. "Daję dwa tysiące złotych, tam bankomat jest"

czytaj dalej

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała na konferencji prasowej w Gryfinie, że celem prac podejmowanych w związku z katastrofą ekologiczną w Odrze jest sprawdzenie, co doprowadziło do pojawienia się w rzece złotych alg. - Najbliższe dni to czas pracy naukowców, zaleceń, rekomendacji, by móc podejmować kolejne kroki - dodała.