Pies porzucony w stawie. Zawinięty w dywan z przybitymi deskami. "Sceny, jak z horroru"

Nie wiadomo, jak zginął średniej wielkości biały pies, którego znaleziono w jednym z wrocławskich stawów. Wiadomo, że ten kto czworonoga tam wrzucił, postarał się o to, by nie było łatwo go zidentyfikować. Zwierzę było zawinięte w dywan, do którego przybito deski. Sprawę wyjaśniają policja i Stowarzyszenie Ekostraż.

Sprawdzą, kiedy pies zginął, spróbują namierzyć właściciela

Pies ma zostać poddany sekcji. Śledczy sprawdzą też, czy zwierzę nie miało chipa, który pozwoliłby na ustalenie jego właściciela. Sekcja ma dać odpowiedź między innymi na pytanie, co stało się z czworonogiem. - Nie wiemy, czy został zawinięty w dywan i wrzucony do rzeki po śmierci, czy może ktoś zrobił to, gdy zwierzę jeszcze żyło - przyznaje przedstawicielka Ekostraży. A Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji, podkreśla: - I jedno, i drugie to przestępstwo. Czekamy na wyniki sekcji. W tej sprawie będziemy prowadzić postępowanie, by wyjaśnić co się stało. Mundurowi, podobnie jak Ekostraż, będą próbowali dotrzeć do właściciela zwierzęcia. Na razie wiadomo tyle, że pies był biały i średniej wielkości. "Sekcja, o którą będziemy wnioskować, wykaże płeć i inne cechy, które być może pozwolą na identyfikację właściciela i sprawcy. Przystępujemy do postępowania w charakterze pokrzywdzonego" - poinformowała Ekostraż na swoim facebookowym profilu. Za zabicie zwierzęcia grozi do trzech lat więzienia. Jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem przewidziana kara wzrasta do pięciu lat pozbawienia wolności.