Pędził ponad 150 kilometrów na godzinę, "stwierdził, że to niemożliwe". Mandatu nie przyjął

34-latek jechał aleją Jana III Sobieskiego we Wrocławiu. Na liczniku miał - jak podaje policja - 153 kilometry na godzinę i znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Namierzyli go policjanci z grupy Speed. - Stwierdził, że to niemożliwe, aby jechał tak szybko - przekazują mundurowi. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Młodszy aspirant Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przekazał, że uwagę mundurowych zwrócił kierujący kią stinger. Jak wyjaśnił, 34-latek, jadąc aleją Jana III Sobieskiego we Wrocławiu, w kierunku Mirkowa, rozpędził samochód do 153 kilometrów na godzinę, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70. Kierowcę namierzyli policjanci z grupy Speed.