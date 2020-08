We Wrocławiu pasażerowie sami drzwi autobusu nie otworzą. Przez koronawirusa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu od pierwszego sierpnia zrezygnowało z tak zwanych "gorących przycisków". To dzięki nim pasażerowie mogli sami otworzyć drzwi pojazdów. Taką możliwość przywrócono na początku lipca. Jednak nie na długo. Jak poinformował Tomasz Sikora z wrocławskiego MPK, rosnąca liczba zdiagnozowanych przypadków zakażenia koronawirusem oraz rekomendacja sanepidu sprawiły, że miejski przewoźnik zrezygnował z "gorących przycisków". CZYTAJ SPECJALNY RAPORT TVN24.PL O KORONAWIRUSIE

Przypominają o zasadach i dezynfekują pojazdy

To nie koniec środków ostrożności, jakie zdecydowało się wprowadzić wrocławskie MPK. - Przy drzwiach pojawią się także odświeżone informacje o maksymalnej liczbie osób w pojazdach oraz o obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie podróży. Takie informacje wyświetlane są również na ekranach w środku - mówi Sikora. I dodaje: - To działanie zgodne jest z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego we Wrocławiu. Nie zmieniły się natomiast zasady dezynfekcji pojazdów. Autobusy i tramwaje odkażane są po każdym powrocie z trasy. - Raz w tygodniu są ozonowane i gruntownie czyszczone. Natomiast raz na dwa tygodnie wszystkie pojazdy są czyszczone metodą elektrostatyczną - relacjonuje Sikora.