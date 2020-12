Pasażer tramwaju źle się poczuł, śmigłowiec LPR wylądował na środku ulicy

Trafił do szpitala

Na miejscu pojawiło się też pogotowie ratunkowe. I to właśnie karetka ostatecznie przetransportowała mężczyznę do jednego ze szpitali. Dlaczego śmigłowiec lądował na środku ulicy? Sochacka tłumaczy, że przy wezwaniach do nagłych zdarzeń - takich jak to na ulicy Mickiewicza - chodzi o to, by jak najszybciej znaleźć się jak najbliżej osoby poszkodowanej. Na czas lądowania śmigłowca LPR wstrzymano ruch samochodów, a ulica była nieprzejezdna.