Kierowca zaczął uciekać, o mało nie potrącił przechodnia z wózkiem dziecięcym. Wtedy padł strzał

Policjanci szukają mężczyzny, który uciekł przy podjętej przez funkcjonariuszy próbie zatrzymania go na wrocławskich Partynicach. Jeden z policjantów oddał strzał w kierunku odjeżdżającego auta. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające tę sytuację. Widać na nim, że ruszający gwałtownie kierowca o mało nie potrąca mężczyzny z dziecięcym wózkiem, przyglądającego się interwencji. Wtedy pada strzał.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 14 na ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu. Jak przekazała Aleksandra Rodecka z biura prasowego wrocławskiej policji, jeden z mieszkańców poinformował dyżurnego, że rozpoznał kilka osób, które podejrzewał o kradzież mienia.

Strzał w kierunku auta

Na miejscu zdarzenia był reporter TVN24 Tomasz Kanik, któremu udało się porozmawiać ze świadkiem zdarzenia. Z jego relacji wynika, że policjanci chcieli zatrzymać mężczyznę w szarym samochodzie. Próbowali wybić szybę w aucie i mieli mierzyć do kierowcy z broni. Ten jednak ruszył, przejechał przez trawnik i chodnik, na którym byli przechodnie. Wtedy - jak relacjonował świadek - miał paść strzał.

Nagranie w internecie

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające sytuację, do jakiej doszło w czasie próby zatrzymania mężczyzny. Widać na nim, że policjanci zablokowali od tyłu stojący na parkingu samochód. Trzej umundurowani funkcjonariusze próbują zmusić kierowcę do wyjścia z auta, obok samochodu znajduje się jeszcze jeden mężczyzna po cywilnemu, a całej sytuacji przygląda się dwóch innych mężczyzn. Jeden z nich ma wózek dziecięcy i stoi na ścieżce rowerowej przed autem. Od samochodu dzieli go tylko chodnik i wąski trawnik. W momencie kiedy funkcjonariusz otwiera drzwi pojazdu, samochód gwałtownie rusza, o mało nie potrącając mężczyzny z wózkiem. Na nagraniu słychać wtedy odgłos strzału.