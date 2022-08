Wracali z akcji, bus uderzył w barierki. Nie żyje jeden ze strażaków, a dwóch jest rannych

Komendant Główny PSP zapowiedział we wpisie na Twitterze "uczczenie minutą ciszy oraz włączenie sygnałów alarmowych i świetlnych we wszystkich jednostkach PSP jutro podczas zmiany służby o godz. 8.00". "Równocześnie flagi do połowy masztu z kirem - do dnia pogrzebu. Zachęcamy jednostki OSP do wzięcia udziału. Proszę o modlitwę" - napisał gen. Bartkowiak.