Minister daje zielone światło. Dyrektorka Opery Wrocławskiej może zostać odwołana

Związki zawodowe, stowarzyszenia twórcze oraz ministerstwo kultury przesłały do zarządu województwa dolnośląskiego przychylne opinie w kwestii odwołania Haliny Ołdakowskiej ze stanowiska dyrektor Opery Wrocławskiej. - W przyszłym tygodniu powinno się to dokonać - mówi członek zarządu Krzysztof Maj.

Odwołanie dyrektor opery kwestią kilku dni?

Zgodnie z procedurą urząd marszałkowski zwrócił się o opinie do związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych i twórczych oraz współprowadzącego Operę Wrocławską ministra kultury. W piątek 10 marca zapytaliśmy Krzysztofa Maja o to, na jakim etapie stanęła kwestia odwołania.

Dyrektorzy sławy światowej

Halina Ołdakowska objęła funkcję dyrektora Opery Wrocławskiej we wrześniu 2020 roku zastępując na stanowisku Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. W jego przypadku kontrola NIK również wykazała nieprawidłowości - kontrolerzy stwierdzili, że w samym 2017 roku zarobił on ponad pół miliona złotych, a za same dodatki do pensji za dyrygowanie można było zatrudnić czterech innych dyrygentów. Wówczas zarząd województwa podjął podobną uchwałę, co w przypadku Ołdakowskiej. Z tą różnicą, że minister się nie zgodził, a wojewoda wstrzymał odwołanie Nałęcz-Niesiołowskiego. Zanim ostatecznie się to dokonało, minęło dobre pół roku.