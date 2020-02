"To piękny dzień na założenie fundacji". Olga Tokarczuk podpisała akt założycielski

"To piękny dzień na założenie fundacji. Podpisałam właśnie jej akt założycielski" - napisała w czwartek na Facebooku Olga Tokarczuk. Noblistka poinformowała też, kto zasiądzie we władzach fundacji. W składzie rady - oprócz Tokarczuk - znalazła się reżyserka Agnieszka Holland i Ireneusz Grin, dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury. Z kolei w zarządzie zasiądzie menadżerka kultury i redaktorka Izabella Kaluta, syn Olgi Tokarczuk - Zbyszko Fingas i jej mąż Grzegorz Zygadło.

Wpieranie artystów i "wiele więcej"

Gdzie będzie działać fundacja?

Jak wcześniej informowały władze Wrocławia miasto na potrzeby fundacji Olgi Tokarczuk przekaże, mieszczącą się na Krzykach, willę Marii i Tymoteusza Karpowiczów. - Miasto odrestauruje willę, chcemy zrobić to jak najszybciej. Chcemy, by to miejsce służyło literaturze i przez to chcemy wypełnić wolę Tymoteusza Karpowicza - zapowiadał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.