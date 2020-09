Były różnice zdań, wyszedł "kompromis". Olga Tokarczuk i biskup Ignacy Dec Honorowymi Obywatelami Dolnego Śląska

Sprawa przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO wzbudziła spore emocje na wiele dni przed posiedzeniem sejmiku. Radni Koalicji Obywatelskiej i klubu Nowoczesna Plus kandydaturę Olgi Tokarczuk zgłosili kilka miesięcy temu, w marcu. Kandydatura biskupa Ignacego Deca pojawiła się na początku września. Radni opozycyjni zarzucili, że została ona zgłoszona "w ostatniej chwili" i niejako "w kontrze" do kandydatury noblistki. Wniosek nie miał wszystkich podpisów, ale został przepchnięty przez większość koalicyjną PiS i Bezpartyjnych Samorządowców.

Kilkoro posłów (KO i Razem) oraz aktywiści m.in. Komitetu Obrony Demokracji czy Ogólnopolskiego Strajku Kobiet stanowczo sprzeciwili się tej kandydaturze. Wspólnie zanieśli do urzędu wojewódzkiego petycję podpisaną przez kilka tysięcy osób.

"Biskup popularny wśród rolników"

Z drugiej strony przewodniczący sejmiku województwa dolnośląskiego Andrzej Jaroch podkreślił, uzasadniając kandydaturę bp. Deca, że jest on profesorem nauk teologicznych i przez całą karierę łączył "misję duszpasterską z wybitną pozycją naukową".

- Do szczególnych osiągnięć biskupa Ignacego Deca należy niewątpliwie działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego (…) przyczynił się on także swoim dorobkiem do promocji Wrocławia i Dolnego Śląska. Był organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych - mówił Jaroch.