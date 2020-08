Ma 30 lat, od blisko 13 się ukrywał. Wpadł, bo odwracał głowę podczas policyjnej kontroli

13 lat temu sąd skazał go na karę więzienia za przestępstwa narkotykowe i przeciwko mieniu. Jednak mężczyzna za kraty wówczas nie trafił. Przez lata ukrywał się. Wpadł, gdy na jednej z wrocławskich ulic zauważyli go policjanci.

Poszukiwany od 13 lat

Po zatrzymaniu kierowcy do kontroli okazało się, że miał on powód do niepokoju. Na jaw wyszło, że 30-latek od końca 2007 roku, a więc przez niemal 13 lat, był poszukiwany za - jak mówi Rajski - przestępstwa narkotykowe i przestępstwo przeciwko mieniu. Za 30-latkiem wydano między innymi list gończy. W ciągu 13 lat poszukiwany zmieniał miejsca pobytu i przebywał za granicą. Po policyjnej kontroli 30-latek trafił do aresztu śledczego. Stamtąd będzie przewieziony do jednego z zakładów karnych, gdzie będzie musiał odbyć zasądzoną przed laty karę pozbawienia wolności.