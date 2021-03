Flowers&Ride. Nowy znak we Wrocławiu, ukłon dla klientów kwiaciarni

Na placu Solnym we Wrocławiu pojawiło się niestandardowe oznakowanie - tabliczka z napisem Flowers&Ride. Kierowcy będą mogli zaparkować tam swoje auto na 10 minut i podejść kupić kwiaty w jednej z kilku umiejscowionych na placu kwiaciarni.

Znak ustawiono przy wjeździe na plac Solny, jadąc od ulicy Gepperta. To wydzielone dwa miejsca parkingowe dedykowane klientom kompleksu kwiaciarni na placu. Postój w tym miejscu jest dozwolony do 10 minut.

Kiss&Ride

Punkt Flowers&Ride to kolejne z wyznaczonych we Wrocławiu miejsc służących do krótkiego postoju. Tego rodzaju znaki spotykane są głównie przy dworcach, lotniskach, centrach przesiadkowych i szkołach, a także w miejscach, gdzie nie można z różnych przyczyn wyznaczyć stałego parkingu. Wrocławski magistrat wymienia inne przykłady takich rozwiązań (Kiss&Ride) w mieście: