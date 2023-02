"Nowa Nadzieja" od wybuchu wojny pomaga uchodźcom we Wrocławiu. Punkt wydał 80 tysięcy pakietów żywnościowych

Stolica Dolnego Śląska jest jednym z największych ośrodków uchodźczych w Polsce. Do Wrocławia nieustannie przyjeżdżają Ukraińcy uciekający przed wojną. To dla nich właśnie powstał i działa punkt pomocy "Nowa Nadzieja". Przez ostatni rok wolontariusze wydali kilkadziesiąt tysięcy pakietów z żywnością czy kosmetykami. I nie zamierzają kończyć działalności, bo - jak mówią - "ta pomoc jest nadal potrzebna".

Kilkaset osób tygodniowo. "Wydaliśmy 80 tysięcy pakietów żywnościowych"

- My tutaj działamy od początku wojny, więc widzimy, że ta pomoc jest nadal potrzebna. Na początku przewinęło się tysiące osób, my wydaliśmy 80 tysięcy pakietów żywnościowych. W tej chwili, jak tylko coś się dzieje na froncie, widzimy napływ nowych uchodźców. Obecnie skala pomocy jest taka, że średnio od 700 do 1000 osób tygodniowo korzysta z tej pomocy, tutaj u nas - zaznacza Kowalewski.

Nie tylko wydawanie żywności

Choć zaspokajanie najbardziej przyziemnych potrzeb jest naczelną misją "Nowej Nadziei", punkt nie ogranicza się wyłącznie do wydawania żywności. Przy Hubskiej działa również pokój, w którym można porozmawiać ze swoimi krajanami, a także bawialnia dla dzieci. Z czasem to sami Ukraińcy w dużej mierze przejęli pieczę nad wolontariatem.

- Na początku my pomogliśmy Ukrainkom, które później dołączyły do zespołu wolontariuszy i teraz praktycznie mamy zespół Ukrainek, których mężowie są nadal tam i walczą, a one tutaj, w tej formie starają się być zaangażowane w tę sytuację. I to jest piękne obserwować to na co dzień - konkluduje Wojciech Kowalewski.