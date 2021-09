Nosorożce żyły na terenie obecnej Polski. Teraz paleozoolodzy rekonstruują Stefanię

Tysiące lat temu ciepłolubny nosorożec żerował w pobliżu dzisiejszego Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie). Na jego kości - kilka lat temu - natknęli się robotnicy podczas budowy drogi ekspresowej S3. Teraz naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego chcą, by nosorożec Stephanorinus - nazywany Stefanią - odzyskał swój dawny kształt. Elementy szkieletu zwierzęcia zostały już oczyszczone i zakonserwowane. Paleozoologom - w odtworzeniu najbardziej zniszczonych kości - pomaga artysta-rzeźbiarz.

W środę (22 września) obchodzony był Światowy Dzień Nosorożca. Na Ziemi żyje obecnie jedynie pięć gatunków tych ssaków, z czego trzy są krytycznie zagrożone wyginięciem. Paleozoolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego uznali, że to dobra okazja, aby pochwalić się swoją pracą. Jak mówią, kiedyś gatunków nosorożca było znacznie więcej. Ssaki te żyły również na terenie obecnej Polski.

Nosorożec spod Gorzowa Wielkopolskiego

- Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy do wyginięcia przyczyniły się tylko zmiany klimatyczne, czy także działalność człowieka. Dziś nie możemy dopuścić do tego, by wyginęło te kilka gatunków nosorożca, które jeszcze pozostały na świecie. Musimy je uratować - podkreśla naukowiec.