Włamali się do salonu, ukradli rowery warte 200 tysięcy

Moment kradzieży rowerów zarejestrowany przez kamerę monitoringu Źródło: Specialized Wrocław

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Sprawcy wyłamali drzwi, ukradli wysokiej klasy rowery o znacznej wartości, wynoszącej 200 tysięcy złotych. W całym zajściu przykre jest to, że do zdarzenia doszło zaledwie kilkanaście godzin po otwarciu salonu w nowej lokalizacji przy ul. Legnickiej . W poprzednim salonie przez cztery lata nic takiego się nie wydarzyło - wyjaśnił Paweł Ignaszewski z okradzionego sklepu.

Menedżer okradzionego sklepu o utracie rowerów Źródło: TVN24

Policjanci poszukują włamywaczy. Analizują m.in. zapisy z monitoringu oraz ślady wskazujące drogę, jaką poruszały się osoby, które dokonały kradzieży. W działania zaangażowani są policjanci zarówno z komendy miejskiej, jak i wojewódzkiej.

Sezon na kradzieże rowerów rozpoczęty

Podkom. Aleksandra Freus z komendy miejskiej zwróciła uwagę, że z początkiem sezonu rowerowego rośnie ryzyko tego typu przestępstw. Zaapelowała do osób kupujących rowery na rynku wtórnym, aby weryfikowały ich pochodzenie i nie decydowały się na zakup zbyt taniego sprzętu, bo może się to wiązać z odpowiedzialnością karną za paserstwo.

Policjantka o nocnej kradzieży rowerów z wrocławskiego sklepu Źródło: TVN24

Policjantka przypomniała również, że numer ramy pozwala identyfikować rower, dlatego warto go zawsze posiadać przy zakupie - na wypadek, gdyby sprzęt okazał się skradziony.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Natalia Grzybowska