W nocy szedł po drodze ekspresowej, mijały go samochody jadące z prędkością ponad 100 km/h

Zgłoszenie o pieszym, który chodzi po drodze ekspresowej S5 policjanci otrzymali po godzinie drugiej w nocy. - Funkcjonariusze wiedzieli, że muszą działać szybko, aby nie dopuścić do potrącenia tej osoby - podkreśla Paweł Noga z biura prasowego wrocławskiej policji. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

"Nie potrafił się wytłumaczyć"

Mundurowym udało się zlokalizować mężczyznę na drodze. 21-latek szedł jezdnią prowadzącą w stronę Wrocławia. - Dopuszczalna w tym miejscu prędkość to 120 kilometrów na godzinę, a więc mężczyznę mijały rozpędzone pojazdy. On sam nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania, miał problemy z komunikacją i z utrzymaniem równowagi - relacjonuje policjant. I dodaje, że badanie wykazało, że mężczyzna miał niemal 1,8 promila alkoholu w organizmie. Konieczne było więc zatrzymanie 21-latka do wytrzeźwienia.