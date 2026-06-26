Wrocław Niezwykłe dziwidło przyciągnęło tłumy. Nocą ogród odwiedziły tysiące osób Svitlana Kucherenko |

Dziwidło zadziwia we Wrocławiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

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W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zakwitło dziwidło olbrzymie - jedna z najbardziej niezwykłych i rzadkich roślin na świecie. Egzotyczny kwiat, znany nie tylko ze swoich rozmiarów, ale też krótkiego i spektakularnego okresu kwitnienia, przyciągnął tłumy odwiedzających. - Dziwidło zadziwiło. Kwiatostan nie rozpostarł się całkowicie, ponieważ wyrósł nam za duży w stosunku do bulwy, którą wykształcił, dlatego nie miał siły, żeby całkowicie otworzyć te pochwy kwiatostanowe. Każdy kwiat jest inny, nie znajdziemy takich samych. Dziwidło - nazwa zobowiązuje - mówi Wojciech Basiński, inspektor ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziwidło olbrzymie zakwitło we Wrocławiu Źródło zdjęcia: TVN24

Roślina osiągnęła 149 centymetrów wysokości, a jej bulwa waży około 16 kilogramów. Jak podkreślają pracownicy ogrodu, była to wyraźna dysproporcja, która wpłynęła na sposób rozkwitu.

Choć okazały kwiatostan nie otworzył się całkowicie, naukowcy zdecydowali się umożliwić odwiedzającym zajrzenie do jego wnętrza. - Będziemy pobierali pyłek z kwiatów męskich, otworzyliśmy właśnie okienko w tych pochwach. Ludzie zobaczą wnętrze, bo te kwiaty są niewidoczne - wyjaśnia Basiński.

Dziwidło olbrzymie we Wrocławiu Źródło zdjęcia: TVN24

Dziwidło olbrzymie zakwita niezwykle rzadko – potrzebuje od 11 do 15 lat, by przygotować się do kwitnienia, a sam spektakl trwa zaledwie od 24 do 48 godzin. To właśnie ta krótkość i nieprzewidywalność sprawiają, że każde kwitnienie staje się wydarzeniem.

- Być może dziwidło jeszcze zakwitnie - za 4 lata, może za 7 - dodaje inspektor.

Dziwidło olbrzymie zakwitło Źródło zdjęcia: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Tłumy ruszyły zobaczyć niezwykły kwiat

Wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło prawdziwe tłumy.

- Mamy o 100 procent większy ruch. Całą noc byliśmy czynni. Ta kolejka w ogóle się nie skończyła, ona po prostu przeszła w poranek. W przeciągu tej nocy przyszło do nas 4700 osób - wyjaśnia Wojciech Basiński, inspektor ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wrocławskie dziwidło przyciągnęło tłumy Źródło zdjęcia: TVN24

Dla wielu odwiedzających była to jedyna okazja, by zobaczyć na własne oczy jedną z najbardziej niezwykłych roślin świata. - Piękny, bardzo fajna ciekawostka - mówi Beata, turystka.

- Śledziłam przez jakiś czas w internecie z kamerki, więc mniej więcej jest to to, czego się spodziewałam. Widziałam zdjęcia innych egzemplarzy, które były bardziej wybarwione, więc spodziewałam się, że będzie troszeczkę bardziej wpadał w fiolet - mówi Paulina z Gdańska.

Dziwidło zadziwiło Źródło zdjęcia: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Roślinę można podziwiać w ogrodach botanicznych, jednak jest ona szczególnie zagrożona wyginięciem. W 2015 roku została zarejestrowana na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych IUCN. W naturze mamy obecnie mniej niż 1000 dorosłych osobników.

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