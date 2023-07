Nielegalne wyścigi, zablokowany ruch na obwodnicy i fajerwerki

Ponad 90 skontrolowanych samochodów, 14 mandatów, 11 odebranych dowodów rejestracyjnych i dwa zatrzymane prawa jazdy – to rezultat akcji policjantów, którzy dostali informację, że w weekend mają odbywać się we Wrocławiu nielegalne wyścigi.

Na patrole w nocy z piątku na sobotę wyruszyły między innymi nieoznakowane radiowozy. - Funkcjonariusze przede wszystkim zwracali uwagę na tych uczestników ruchu drogowego, którzy nie respektują przepisów prawa, którzy w rażący sposób je łamią – przekazał Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.

"W trakcie podejmowanych interwencji funkcjonariusze ujawnili szereg wykroczeń. Policjanci zatrzymali do kontroli jednego kierującego, który nie podsiadał uprawnień do kierowania oraz dwóch poruszających się pojazdami niedopuszczonymi do ruchu" – podała policja. W związku z przekroczeniem prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h, dwóch kierujących straciło prawo jazdy.