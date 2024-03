Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu odkrył nowe nielegalne składowisko odpadów przy ul. Szczecińskiej od strony Ślęzy. Miasto boryka się z tym problemem od 2016 roku. Odpady leżą bezpośrednio na gruncie przy rzece i mają wpływ na środowisko. W 2018 roku sprawa trafiała do prokuratury, ale śledztwo zostało umorzone. Nowa kontrola WIOŚ może pomóc we wszczęciu postępowania.

We wtorek inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ we Wrocławiu ujawnili nielegalne składowisko odpadów przy ulicy Szczecińskiej 5. Teren składowiska częściowo jest położony na działce z wieczystym użytkowaniem przez spółkę prywatną, a częściowo na działce należącej do miasta. Przedstawiciele WIOŚ, policji, straży pożarnej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przez kilka godzin przeprowadzali kontrolę wysypiska i przesłuchiwali pracowników spółki.

- Funkcjonariusze z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej ujawnili we wtorek nielegalne składowisko odpadów przy rzece Ślęza, przy ul. Szczecińskiej 5. Sprawcy uszkodzili wał przeciwpowodziowy. Na miejscu pracują służby z WIOŚ i z Wód Polskich. Na razie nie wiadomo, o jak dużym obszarze mowa, nie wiadomo też, co i w jakich ilościach było tam składowane — przekazuje Barbara Lewera, rzeczniczka wrocławskiego WIOŚ.

Odpady mają wpływ na środowisko

Władze miasta wiedzą o problemie nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Szczecińskiej od lat.

- Prezydent boryka się z problemem nielegalnego wysypiska od 2016 roku. Są tam odpady wszelakiego typu: poremontowe, opakowania, również toksyczne, które leżą bezpośrednio na gruncie przy rzece Ślęzie i mają wpływ na środowisko - informuje Gabriela Iwińska, biuro prasowe Urzędu Miasta we Wrocławiu.

Wydział Środowiska Urzędu Miasta wielokrotnie przeprowadzał tam kontrole. Jak dodaje biuro prasowe miasta, nigdy nie udało się złapać nikogo na gorącym uczynku.

Śledztwo zostało umorzone

- W 2018 roku sprawa trafiała do prokuratury, ale śledztwo zostało umorzone ze względu na brak śladów. Obecnie jesteśmy tylko stroną. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził we wtorek kontrolę, która udowadnia, że nielegalne składowisko odpadów tam funkcjonuje. Mamy nadzieję, że teraz zostaną wszczęte odpowiednie postępowania — dodaje Gabriela Iwińska.

Nielegalne składowisko odpadów przy Ślęzy

