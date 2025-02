Zderzenie z autobusem, ranni pasażerowie

Samochód osobowy wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, doprowadził do wypadku z autobusem na ul. Krzywoustego we Wrocławiu. Sześciu pasażerów komunikacji miejskiej zostało lekko rannych. W sumie trzy osoby, w tym kierowca samochodu osobowego, trafiły do szpitala.

Do zderzenia samochodu osobowego z autobusem komunikacji miejskiej doszło w niedzielę, 2 lutego, około godziny 20 na ul. Krzywoustego we Wrocławiu.

- Doszło do zdarzenia, w którym kierowca renault clio, próbując włączyć się do ruchu, wymusił pierwszeństwo na jednym z naszych autobusów, to był autobus linii 128. Wskutek tego zdarzenia doszło do wypadku. Sześciu naszych pasażerów zostało nieznacznie poszkodowanych. Czworo zbadano na miejscu przez ratowników medycznych, dwóch kolejnych przewieziono na SOR w celu wykonania badań. Kierowca również został zabrany na pogotowie. Przez około 1,5 godziny trwały utrudnienia ruchu - informuje Daniel Misiak z MPK Wrocław.