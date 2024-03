W okresie od 22 lutego do 18 marca doszło do kilku kradzieży w sklepach monopolowych na terenie Wrocławia. Jak wynikało z ustaleń wrocławskiej policji, młody mężczyzna dokonywał tych rozbojów w godzinach wieczornych, kiedy nie było nikogo w sklepie poza personelem. Zawsze zamaskowany wchodził do takich lokali i przy użyciu noża lub innego niebezpiecznego narzędzia zmuszał pracownika sklepu do wydania pieniędzy z kasy. Jak widać na nagraniach z kamer monitoringu, podczas jednej z takich napaści mężczyzna uderzył kilkukrotnie sprzedawcę metalowym prętem.