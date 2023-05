Napadał na kobiety w tramwajach, autobusach i galeriach handlowych. Dziewięć zarzutów i areszt dla mężczyzny

Mężczyzna został zatrzymany przez policję w poniedziałek. - Dominik Cz., oprócz napaści, do której doszło 8 maja w tramwaju linii 33, odpowiedzialny jest za co najmniej osiem innych ataków, do których doszło w ciągu ostatniego półrocza - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Anna Placzek-Grzelak.