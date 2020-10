Królewna na gigancie. "Zrobiła sobie nielegalną wycieczkę"

Wąż zaplątany w siatkę

Jak na Facebooku informuje schronisko, znaleziony na ulicy Dubois wąż miał na sobie siatkę, w którą prawdopodobnie zaplątał się podczas swojej wędrówki po Nadodrzu. "Plastik został przez nas ostrożnie usunięty. Odetchnęliśmy z ulgą, bo nie uszkodził ciała gada" - czytamy we wpisie. Aleksandra Cukier, rzecznik wrocławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, podkreśla, że po uciekiniera szybko zgłosił się właściciel. - Gdy zorientował się, że zwierzaka nie ma w terrarium, najpierw dokładnie przeszukał mieszkanie, bo był przekonany, że wąż znajduje się gdzieś w domu. Po tym, jak się okazało, że nigdzie go nie ma, właściciel zadzwonił do naszego kierowcy i dowiedział się, że pyton jedzie do schroniska - relacjonuje Cukier.