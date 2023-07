Na zlecenie prokuratury we Wrocławiu przeprowadzono sekcję zwłok Anastazji - Polki zamordowanej na wyspie Kos

Polskie śledztwo

Śledztwo ws. morderstwa Anastazji prowadzi też Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Jej rzeczniczka prok. Anna Placzek-Grzelak powiedziała w środę, że na potrzeby prowadzonego postępowania prokuratura sprowadziła do Polski zwłoki 27-latki.

- Na zlecenie prokuratury w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu przeprowadzono sekcję zwłok kobiety. Pobrano przy tym próbki m.in. do badań toksykologicznych – powiedziała prokurator.

"Nie jest prawdą, że Anastazja wcześniej się z nim umówiła"

Po ponad dwóch tygodniach polscy detektywi zakończyli działania dotyczące sprawy morderstwa 27-letniej Polki. - Ciało Anastazji już w ubiegłym tygodniu zostało sprowadzone do Polski. Jej matka skorzystała z możliwości identyfikacji córki. Jest to bardzo trudny czas dla rodziny Anastazji i osób bliskich. Prosimy o uszanowanie ich żałoby - przekazał PAP Dawid Burzacki, szef polskiego zespołu detektywów.

Zaznaczył też, że zakupy, które w sklepie robiła Polka tuż przed tym, jak spotkała podejrzanego, wskazują, że planowała po tych zakupach wrócić do domu. - Były to artykuły codziennego użytku. Widać to na zapisach monitoringu, do których dotarliśmy - przekazał szef polskiego zespołu detektywów.