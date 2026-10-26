Wrocław Na A4 uderzył w ciężarówkę, zginął na miejscu Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Dolnośląskie Alarmowo﻿

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek około godziny 13.40 na 170. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia.

- Z nieznanych przyczyn kierujący lawetą wjechał w ciągnik siodłowy z naczepą. Pomimo podjętej próby reanimacyjnej zmarł na miejscu - przekazał starszy aspirant Łukasz Porębski z dolnośląskiej policji.

Jedna osoba nie żyje po zderzeniu się lawety z ciężarówką Źródło zdjęcia: Dolnośląskie Alarmowo﻿

Po wypadku autostrada A4 w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby. Policjanci wraz z biegłym z zakresu rekonstrukcji wypadków będą wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.