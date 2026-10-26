Na A4 uderzył w ciężarówkę, zginął na miejscu
Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek około godziny 13.40 na 170. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia.
- Z nieznanych przyczyn kierujący lawetą wjechał w ciągnik siodłowy z naczepą. Pomimo podjętej próby reanimacyjnej zmarł na miejscu - przekazał starszy aspirant Łukasz Porębski z dolnośląskiej policji.
Po wypadku autostrada A4 w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby. Policjanci wraz z biegłym z zakresu rekonstrukcji wypadków będą wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl